Papa León XIV retornó a Lima y este lunes oficiará multitudinaria misa en Las Palmas

El papa León XIV retornó a Lima la noche de este domingo 15 de noviembre, luego de cumplir una intensa jornada de actividades como parte de su visita apostólica al Perú. El avión que trasladó al santo padre aterrizó pasadas las 8:30 p. m. en el Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, donde descendió de la aeronave y abordó un vehículo que lo condujo hacia la Nunciatura Apostólica, ubicada en el distrito de Jesús María.

Durante la mañana, el pontífice había partido de Chiclayo, ciudad donde ejerció como obispo entre 2015 y 2023 y permaneció durante los dos últimos días de su recorrido por el norte del país. Su primera actividad en esta jornada fue en Cusco, donde visitó el Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán y sostuvo un encuentro multitudinario con los fieles católicos, en una celebración marcada por las expresiones de la religiosidad popular.

Posteriormente, León XIV se dirigió a la plaza de Armas de Cusco, donde rezó el Ángelus junto a los asistentes frente a la Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. Tras concluir sus actividades en la Ciudad Imperial, viajó a Pucallpa, en la región Ucayali, donde se reunió con representantes de los pueblos originarios de la Amazonía en el malecón Puerto Callao, ubicado en la laguna de Yarinacocha.

MISA EN LA VIDENITA

La jornada concluyó con una multitudinaria misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida como La Videnita, que congregó a miles de fieles. El santo padre pasará la noche en la Nunciatura Apostólica y este lunes 16 de noviembre presidirá su última celebración eucarística en el país, programada para las 10:30 a. m. en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, antes de emprender su retorno a Roma.