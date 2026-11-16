Senamhi alerta por calor extremo en Lima durante el último día de la visita del papa León XIV

Los cientos de miles de fieles que acudirán a la misa del sumo pontífice deberán tomar precauciones ante las altas temperaturas y los elevados niveles de radiación ultravioleta.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó temperaturas de hasta 30 °C para este lunes 16 de noviembre, fecha en la que el papa León XIV culminará su visita al Perú.

Las condiciones de calor extremo se presentarán en Lima y podrían afectar a los cientos de miles de fieles que acudirán a la misa de despedida del sumo pontífice, donde la capital registrará la temperatura mínima de 24 °C y una máxima de 30 °C.

Además, advirtió que la sensación térmica podría alcanzar los 32 °C debido a la gran concentración de personas en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Surco.

ALERTA ROJA POR CALOR EXTREMO

Cabe recordar que el Senamhi mantiene activa una alerta roja por una ola de calor extremo en Lima y toda la costa peruana, el organismo advirtió que se espera escasa nubosidad hacia el mediodía, condición que contribuirá al incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV).

Asimismo, el pronóstico contempla ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 30 km/h, principalmente durante las horas de la tarde. La alerta roja estará vigente hasta este lunes 16 de noviembre y comprende las regiones de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes.

RECOMENDACIONES PARA LOS ASISTENTES

Por otro lado, el Senamhi recomendó a quienes planean acompañar al papa León XIV durante su última actividad en el Perú consultar previamente el pronóstico del tiempo. Las altas temperaturas y la radiación solar serán factores importantes a considerar durante la jornada.