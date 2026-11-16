Papa León XIV ofreció su última misa en la Base Aérea Las Palmas: "El pueblo peruano también es mi pueblo"

El santo padre se reúne con miles de fieles y autoridades nacionales en lo que es la última actividad en suelo peruano.

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LA SANTA MISA EN LAS PALMAS

12:32 P.M.: El papa León XIV se retira de la Base Aérea de Las Palmas.

12:26 p.m.: El papa León XIV da por culminada la santa misa y su gira por el Perú.

12:23 p.m.: El papa León XIV da sus palabras de agradecimiento al pueblo peruano por esta visita apostólica en las distintas regiones del país y pide seguir orando junto a él a la distancia.

12:21 p.m.: Cardenal Carlos Castillo a León XVI: "Somos un país clave y tu lo has vuelto más clave todavía".

12:21 p.m.: El cardenal le entrega un nacimiento al papa León XIV elaborado de madera y plata peruana.

12:20 p.m.: Le otorgan la medalla de oro de la Hermandad del Señor de los Milagros al papa León XIV.

12:14 p.m.: EL cardenal Carlos Castillo le brinda unas palabras de agradecimiento al papa León XIV por su visita al Perú.

11:56 a.m.: Los distintos sacerdotes empiezan a comulgar a los asistentes.

11:53 a.m.: Los asistentes a la santa misa se dan el saludo de la "paz".

11:38 a.m.: El papa León bendice el anda del Señor de los Milagros.

11:36 a.m.: El papa León inicia con el acto de comunión.

11:29 a.m.: El público ovaciona al papa león con la frase: "El papa es peruano".

11:28 a.m.: El santo padre pide que sigan trasladando la palabra de Dios tras haber culminado su viaje por el país.

11:25a.m.: El papa León manifiesta su amor por el Perú. "El pueblo peruano también es mi pueblo".

11:24 a.m.: El papa León se dirige a las poblaciones vulnerables y pie que no se les abandone

11:16 a.m.: El papa León XIV agradece la hospitalidad brindada durante estos últimos días. "Gracias por su hospitalidad", manifestó.

11:15 a.m.: El papa León XIV levanta la biblia y la bendice.

11:05 a.m.: El coro ofrece un canto en pleno inicio de la misa

10:59 a.m.: El papa León inicia oficialmente la santa misa

10:57 a.m.: El papa León sube al estrado principal para dar inicio a la santa misa en la Base Aérea Las Palmas

NOTA ANTERIOR

El santo padre llegó en medio de la algarabía de los fieles a la Base Aérea Las Palmas para ofrecer su última actividad religiosa en el país. Asimismo, realizó un recorrido con el papamóvil donde saludo y repartió bendiciones a los asistentes.