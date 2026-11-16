León XIV: “nos llama a respetar la dignidad de las personas y ser agentes de cambio”

Silvia Cáceres, teóloga y profesora, comentó que desde la llegada del santo padre a Perú se han desarrollado muchos momentos significativos, que se debe a un mensaje que León XIV promueve, que es respetar la dignidad de las personas y ser agentes de cambio.

LA LLAMADA DEL PAPA A LOS JÓVENES

Para la teóloga Silvia Cáceres, la llamada del papa León XIV a los jóvenes es muy importante porque los pone como “protagonistas del hoy que vivimos como sociedad”, además destacó las palabras del pontífice en que les pide que no sean “de sillón” sino que “se atrevan a vivir y meterse en la historia”. La especialista comentó que el mensaje del papa es que los jóvenes “sigan siendo agentes de cambio” en la sociedad.

¿POR QUÉ ES UNA MISA VOTIVA Y QUÉ SIGNIFICA ESTE TÉRMINO?

La llamada misa votiva es especial, es decir, no sigue el calendario litúrgico habitual, explicó la teóloga. Destacó que en este caso la misa se está dedicando a Santo Toribio de Mogrovejo, debido a que se está celebrando su natalicio y a que este año se cumple el 300 aniversario de su canonización: “su testimonio es importante para todos, pues fue un pastor con ‘olor a oveja’, cercano a la gente, como lo es el papa León XIV”, explicó la teóloga Cáceres.

“Santo Toribio se puso de lado de los indígenas, aprendió el quechua, cuando en esa época este idioma era tan minimizado”, añadió la especialista.

RESPETAR LA DIGNIDAD DE CADA PERSONA

En otro momento de la visita de León XIV, el pontífice le entregó una rosa de oro a la Virgen de Belén en el Cusco. Para la experta, esta es otra expresión religiosa que está relacionada a un mensaje clave: “Lo que veo es que estas expresiones y simbolismos son muy ricos, pero van de la mano con el discurso que el papa promueve: la vivencia de una fe que nos congrega, un llamado a respetar la dignidad de cada persona, la defensa del ambiente. Él habla de personas que buscan justicia, que no son pasivas, que reclaman y son agentes del cambio”, comentó.