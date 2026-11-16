Papa León XIV abordó avión que lo llevará a Roma

Tras realizar la santa misa, el Sumo Pontífice se retiró de la Base Aérea Las Palmas para partir al Grupo Aéreo N°8 rumbo a Roma.

PAPA LEÓN RUMBO AL AEROPUERTO

2:13 p.m.: Aeronave es remolcada hacia la pista de despegue para iniciar las maniobras de salida.

2:00 p.m.: El papa León se despide de los asistentes antes de abordar el avión.

1:55 p.m.: Luis Galarreta despide al papa León XIV antes de subir al avión.

1:52 p.m.: Se realiza una ceremonia de despedida al papa con autoridades civiles y militares.

1:40 p.m.: EL papa León XIV llega al Grupo Aéreo N°8 y es recibido por el premier Luis Galarreta.

1:25 p.m.: El papa León XIV llega al Callao y está a pocos minutos del Grupo Aéreo N°8.

1:13 p.m.: El papa León XIV se traslada por la Costa Verde rumbo al Callao.

1:08 p.m.: Los fieles se emocionan al ver por última vez en territorio peruano al papa León XIV.

1:02 p.m.: El papa León XIV se retira de la Base Naval Las Palmas para dirigirse al Grupo Aéreo N°8.

NOTA ANTERIOR

Tras realizar la misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, el papa León XIV se retiró del recinto para dirigirse al aeropuerto internacional Jorge Chávez y marcharse del Perú luego de esta gira.