Mediante un amplio comunicado, la Cancillería informó que investigará los incidentes ocurridos durante la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas; en el distrito de Surco, se reportaron fallas con el sistema de audio y video.

Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que para el evento se contrató a dos empresas proveedoras: una se encargó de las torres de sonido y video, mientras que la otra de los grupos electrógenos que las abastecían de energía.

“Se vienen realizando las investigaciones técnicas para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades y penalidades correspondientes conforme a lo establecido en los respectivos contratos”, indicaron en el documento.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Contrataron a las empresas Pow Sang Sonido y Luces, encargada del sonido, pantallas LED y transmisión audiovisual por S/8 399 800, y a Facogem Industrial, responsable de los grupos electrógenos, el cableado y tomacorrientes por S/2 652 889.

En total, se destinó un presupuesto de S/ 11 052 689 para la adquisición de estos servicios para el importante evento religioso. Destacaron que las contrataciones tuvieron el control concurrente de la Contraloría General de la República.