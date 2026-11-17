Un accidente de tránsito se registró anoche en la bajada Marbella de la Costa Verde, en Magdalena; un camión que transportaba residuos de reciclaje se volcó tras impactar contra un poste de alta tensión.

El siniestro dejó al menos una persona fallecida y otras tres heridas de distinta consideración, quienes fueron auxiliadas por los equipos de emergencia y trasladadas a un nosocomio cercano.

ESTRUCTURA ELÉCTRICA

Según testigos, el accidente habría ocurrido cuando el chofer del camión habría intentado evitar chocar con una moto. En la maniobra perdió el control y terminó impactando contra la estructura eléctrica.

La fuerza del impacto provocó que el poste cayera sobre el camión y destruyera parte de la cabina, donde viajaban cuatro personas. Los bomberos trabajaron durante dos horas para rescatar al sobreviviente.