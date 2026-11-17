El papa León XIV bromeó sobre el incidente registrado en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, cuando fue impactado en el rostro por un denario arrojado desde el público mientras se desplazaba en el papamóvil rumbo al escenario donde iba a oficiar una misa.

"El cariño de los peruanos, incluso de la persona que con mucha fe simplemente quería ofrecerme un rosario, pues son cosas que uno lleva en el corazón, quizás en el ojo; pero que marcan la vida de uno, y que dicen que de verdad aquí hay entusiasmo, aquí hay profunda fe", declaró.

También comentó sobre el interés de los asistentes por acercarse al papamóvil: "Yo paseaba en la camioneta y era tocar la ventana del papa, y trataban de pasar los límites de la Policía Nacional. Esas cosas. Pero querían vivir y sentir y experimentar esta fe", declaró.

MAYORES RECURSOS

Asimismo, agradeció el esfuerzo de los encargados de la organización de sus actividades en Lima, Pucallpa, Cusco y Chiclayo; y destacó tanto a las ciudades con mayores recursos como aquellas donde primó el calor humano de la población.

Finalmente, al ser consultado por los hombres de prensa sobre la posibilidad de un próximo retorno, el sumo pontífice señaló que "venir demasiado frecuentemente no sería justo para ellos, entonces los vamos a dejar descansar un poco".