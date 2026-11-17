Momentos de tensión se vivieron en Surco, luego que un auto se incendió en la cuadra 3 de la avenida Precursores. El siniestro estuvo acompañado de una explosión que alarmó a vecinos y transeúntes.

Según testigos, el vehículo comenzó a arder de un momento a otro. Pese a la magnitud del incendio, el chofer del automóvil, cuya identidad no ha sido revelada, logró evacuar a tiempo y ponerse a salvo.

CAUSAS DEL FUEGO

El incidente fue reportado alrededor de las 7:30 a. m.; dos unidades de los bomberos atendieron la emergencia. El automóvil terminó completamente destruido. Se desconocen las causas del fuego.

No se descarta que un cortocircuito en el sistema eléctrico del vehículo haya provocado el incendio. Las autoridades deberán determinar qué ocasionó que el automóvil comenzara a arder repentinamente.