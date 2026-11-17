En un hecho histórico para la conservación de la biodiversidad del país, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), a través del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), inaugura el primer Centro de Atención y Rehabilitación de Fauna Silvestre Marina (CARFSM) implementado por el Estado, en alianza con la Universidad Científica del Sur, y el apoyo de Profonanpe en Villa El Salvador, Lima.

Esta iniciativa, liderada por el SERFOR, se enmarca en el eje estratégico de Sostenibilidad forestal y conservación de la fauna silvestre, anunciado durante la ExpoForestal Perú 2026. “Por primera vez, el Estado asume el reto de implementar y gestionar un centro especializado en la rehabilitación de fauna silvestre marina. Estamos respondiendo con acciones concretas frente a los desafíos del fenómeno El Niño (FEN)”, destacó el ministro del sector, Marco Vinelli Ruiz.

En su exposición dijo que se trata de una iniciativa promovida por la academia, el Estado y el sector privado, para colaborar en las acciones de mitigación del FEN, y en “este caso específico, sobre nuestra fauna marina, y en especial sobre el pelícano, el pingüino de Humboldt, que son especies que debemos proteger porque es parte de nuestra biodiversidad”, sostuvo.

“Todos tenemos que trabajar unidos, todos tenemos que trabajar en conjunto para mitigar los impactos del FEN, sea el gobierno regional, el gobierno local, el gobierno nacional, el sector privado, que nos está acompañando muchísimo con la reducción de los efectos. Ahora la academia que se suma a este esfuerzo, agradecemos que es tan importante”, expresó.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA ESPECIES VULNERABLES

En el Perú existen 17 centros de rescate de fauna silvestre autorizados, de los cuales solo tres se ubican en la costa y ninguno ha sido diseñado específicamente para albergar especies marino-costeras.

Ante esta necesidad, el SERFOR, entidad adscrita al MIDAGRI, impulsó la implementación de un centro temporal con ambientes de bioseguridad, atención veterinaria, cuarentena y rehabilitación, priorizando especies amenazadas y de importancia ecológica y económica, como el pingüino de Humboldt, el pelícano peruano y el piquero peruano.

“Nuestro trabajo no termina con el rescate de un animal silvestre. Desde el SERFOR asumimos el desafío de lograr su recuperación y, sobre todo devolverlo a su hábitat natural”, señaló el director ejecutivo del SERFOR, Erasmo Otárola Acevedo.

Actualmente, el centro alberga a 30 aves marinas en rehabilitación: 24 pelícanos, cuatro pingüinos de Humboldt, un piquero y un cormorán. Asimismo, una fragata (ave) recibe atención especializada en la Universidad Ricardo Palma.

Como resultado de estas acciones, se logró la liberación de tres gaviotas y durante la jornada de inauguración, se tiene prevista la liberación de once pelícanos peruanos en la playa Marvilla.

ALIANZA ESTRATÉGICA POR LA CONSERVACIÓN

Durante la ceremonia, el SERFOR y la Universidad Científica del Sur suscribieron un convenio específico de cooperación interinstitucional para fortalecer el funcionamiento del centro, la investigación científica y el voluntariado.

“Esta alianza nos permite poner el conocimiento científico y las capacidades de nuestros especialistas y estudiantes al servicio de la conservación de la fauna silvestre del país”, expresó el gerente general de la Universidad Científica del Sur, Luis Cardó.

La iniciativa cuenta con el apoyo de Profonanpe, la empresa TASA, la Sociedad Nacional de Pesquería y la articulación con SENASA, Agro Rural, SERNANP, universidades y otros aliados estratégicos.

Ante el FEN, el MIDAGRI, a través del SERFOR, fortalece sus acciones de monitoreo a lo largo del litoral costero, más acciones de prevención, preparación y atención, priorizando la rehabilitación de especies marino-costeras vulnerables, sumado a las acciones de atención de la vicuña fortaleciendo su capacidad de resiliencia para prevenir y responder ante los incendios forestales.