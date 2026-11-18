El Ministerio del Interior (Mininter) informó que viene impulsando las gestiones presupuestales necesarias ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con el objetivo de garantizar el pago de la bonificación por alto riesgo a la vida al personal de la Policía Nacional del Perú (PNP).

A través de un comunicado, la entidad detalló que este beneficio económico está dirigido a los efectivos que participaron en las operaciones desplegadas durante los estados de emergencia decretados a nivel nacional entre abril y los primeros días de noviembre del 2026.

Como parte de estas acciones administrativas, el pasado 9 de noviembre el sector Interior remitió al MEF la actualización del requerimiento de recursos adicionales por un monto superior a los S/ 450 millones.

Financiamiento y compromiso con labor policial

El Mininter precisó que cuenta con el compromiso expreso del Ministerio de Economía y Finanzas para atender el financiamiento de los pagos correspondientes durante el transcurso del presente mes de noviembre.

Para concretar dicha transferencia, la cartera de Economía viene gestionando actualmente el proyecto de Decreto Supremo que permitirá autorizar la habilitación de los recursos necesarios. Cabe resaltar que, el Ministerio del Interior reafirmó su compromiso institucional de continuar impulsando las medidas pertinentes para reconocer la labor del personal policial.