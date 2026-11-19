Una adolescente de 17 años resultó herida anoche durante un ataque armado contra una pollería chifa en el Callao. Sujetos que viajaban en un auto rojo dispararon contra el local ‘Mi Callao', ubicado en el jirón Cusco. La menor recibió un balazo en el pie izquierdo.

La joven fue trasladada inmediatamente por los vecinos a la clínica cercana para recibir atención médica. Tras reportarse el atentado, efectivos policiales iniciaron la persecución del automóvil en el que se desplazaban los responsables de la balacera.

NO TIENEN ANTECEDENTES

En el cruce de las avenidas Sáenz Peña y 2 de Mayo, los agentes intervinieron un auto con las características del que participó en el atentado. Sus ocupantes fueron identificados como Hans I. de 54 años y un menor de 14 años; su identidad se mantiene en reserva.

Trascendió que los intervenidos no tienen antecedentes. Durante el registro vehicular, se halló una pistola calibre 9 mm corto, una cacerina abastecida con cinco municiones. Además, el arma tenía acondicionado un silenciador de fabricación artesanal.