Esta madrugada, un sujeto fue asesinado a balazos en la avenida Pastor Sevilla, a media cuadra del óvalo Cocharcas, en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM).

La víctima caminaba tranquilamente cuando aparecieron dos sujetos a bordo de una motocicleta y le dispararon nueve veces sin mediar palabra, antes de huir raudamente.

SEGUNDO ATAQUE ARMADO

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y establecieron un perímetro para realizar las investigaciones. La víctima fue identificada como J.P., de 32 años.

Trascendió que el hombre había sobrevivido a un ataque armado hace aproximadamente un mes. Estuvo internado dos semanas en un hospital del distrito.