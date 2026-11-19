Este mediodía, se reportó una fuga de gas natural en la cuadra 1 de la avenida Andrés Tinoco, en Santiago de Surco, luego de que una tubería resultara dañada durante trabajos de construcción de pistas.

Ante el incidente, provocado por una retroexcavadora, se ordenó inmediatamente el cierre preventivo de un perímetro de unos 300 metros a la redonda, para evitar posibles riesgos para los vecinos.

VECINOS Y COMERCIANTES

La liberación del gas generó enorme preocupación entre los vecinos, transeúntes y comerciantes debido al peligro que representa este componente cuando se dispersa en grandes cantidades.

Policías y serenos bloquearon las vías, mientras se espera la llegada de una cuadrilla de trabajadores de Calidda para controlar la emergencia. Hasta el momento, el incidente no deja heridos.