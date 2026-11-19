El apoyo se entregará en dos pagos de S/750, uno en diciembre y otro en febrero, a cerca de 60 mil pescadores artesanales.

El Gobierno aprobó dos medidas de apoyo económico para los trabajadores de la pesca industrial y los pescadores artesanales afectados por el fenómeno El Niño, informó el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo.

La primera medida contempla un esquema de financiamiento para cerca de 20 mil trabajadores de la pesca industrial, quienes no perciben ingresos desde mayo debido a la paralización de sus actividades. El mecanismo busca brindarles recursos para sostener a sus familias hasta mayo del próximo año, cuando se proyecta la reanudación de la pesca.

En tanto, alrededor de 60 mil pescadores artesanales registrados a nivel nacional recibirán dos bonos de S/750 cada uno. El primer desembolso se realizará en diciembre y el segundo en febrero, con el objetivo de aliviar el impacto económico que enfrentan por las dificultades para desarrollar sus labores con normalidad.

En el sector industrial, el Ejecutivo también coordinó medidas para permitir que la flota de madera continúe capturando samasa, una especie cuya disponibilidad representa una alternativa ante las condiciones generadas por El Niño. Asimismo, mediante gestiones con el Gobierno chino, se avanzó en la autorización para exportar harina, aceite de pescado y samasa.

El ministro recordó que también se han destinado S/2.000 millones en garantías para préstamos dirigidos a micro y pequeñas empresas de sectores como pesca, acuicultura y textil, con el propósito de facilitarles el acceso a financiamiento en condiciones favorables.

SUNAT

Además, la Sunat aprobó medidas para aplazar obligaciones tributarias de la flota pesquera industrial, cuya actividad permanece paralizada desde mayo. Finalmente, Requejo indicó que las medidas serán monitoreadas para evaluar la necesidad de implementar nuevos mecanismos de apoyo a la pesca y la acuicultura, dependiendo de la evolución de la situación.