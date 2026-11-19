La presidenta realizó un balance de su participación en la cumbre de Shenzhen, donde destacó las donaciones anunciadas por China, Corea y la firma del TLC con Tailandia tras 10 años de negociaciones.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, calificó de “muy fructífera” la agenda desarrollada por el Perú durante la Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, realizada en la ciudad china de Shenzhen.

En declaraciones a un medio local, la mandataria destacó las donaciones anunciadas por el Gobierno de China, que alcanzarían los 44.5 millones de dólares, y consideró que su participación permitió fortalecer los vínculos con las 21 economías integrantes del foro.

Fujimori informó que sostuvo reuniones con el presidente chino Xi Jinping, el sultán de Brunéi, Hassanal Bolkiah, y el presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam. Asimismo, agradeció la invitación del mandatario chino y los encuentros sostenidos con distintos jefes de Estado y de Gobierno.

Entre los principales resultados de la agenda, resaltó la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Tailandia, tras una década de negociaciones, así como la reunión con el presidente de Chile, José Antonio Kast, en preparación para un próximo gabinete bilateral. También destacó una contribución de Corea de dos millones de dólares y encuentros con empresarios chinos y estadounidenses.

Pedido de apoyo ante el fenómeno El Niño

La jefa de Estado señaló que durante sus reuniones bilaterales expuso la situación que afrontará el Perú ante la intensidad del fenómeno El Niño y pidió a los países aliados estar atentos a las necesidades de las comunidades y familias más vulnerables.

Fujimori agradeció la disposición de China, Corea y Chile para brindar apoyo frente a la emergencia climática que podría afectar al país.

Reunión entre Estados Unidos, China y Rusia

Finalmente, la presidenta se refirió al encuentro entre los mandatarios de Estados Unidos, China y Rusia, y expresó su expectativa de que las conversaciones contribuyan a alcanzar acuerdos que favorezcan la paz mundial.

Manifestó que espera que la reunión entre Xi Jinping, Vladímir Putin y Donald Trump permita avanzar hacia un entendimiento y deje señales positivas para la paz, una aspiración compartida por los líderes y ciudadanos del mundo.