El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, informó que uno de los establecimientos albergará a internos de alta peligrosidad y el otro estará destinado a reos primarios.

El Gobierno anunció la construcción de dos nuevos megapenales en la provincia de Huaura, región Lima. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, informó que ya se identificaron dos terrenos para ejecutar el proyecto, que busca ampliar la capacidad penitenciaria del país y mejorar las condiciones de seguridad en los establecimientos de reclusión.

Según explicó el funcionario, una de las infraestructuras estará destinada a internos de alta peligrosidad, mientras que la segunda recibirá a reos primarios. Este último recinto contará con el programa Cárceles Productivas, que permitirá incorporar maquinaria y herramientas para desarrollar actividades laborales con participación del sector privado y facilitar la reinserción de los internos.

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, precisó que los establecimientos no estarán dentro de las zonas urbanas de Huacho ni cerca de la ciudad de Sayán. Indicó que los terrenos se encuentran en el distrito de Sayán, en las inmediaciones del centro poblado Santa Rosa, y aseguró que los nuevos penales tendrán controles distintos a los actuales centros penitenciarios.

FORTALECER CONTROL PENITENCIARIO

Asimismo, Álvarez descartó que el Ejecutivo pretenda replicar el modelo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador. El ministro sostuvo que el Gobierno busca mantener el respeto a los derechos fundamentales de los internos y fortalecer el control penitenciario. En cambio, destacó el componente de trabajo productivo del modelo salvadoreño como una referencia para impulsar la rehabilitación y ofrecer nuevas oportunidades a los reclusos.