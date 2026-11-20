Un sismo de magnitud 3.5 se registró a las 3:35 a. m. de este viernes 20 de noviembre en Lima, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico generó alarma entre los ciudadanos.

Según el reporte del IGP, el sismo se produjo a 50 kilómetros de profundidad y tuvo su epicentro en Mala, Cañete. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían informado de daños personales ni materiales de consideración.

¿QUÉ HACER ANTE UN SISMO?

Ante este tipo de emergencias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma y alejarse de ventanas, repisas, estantes y otros objetos que puedan desprenderse o caer.

Asimismo, aconseja evacuar de manera ordenada hacia las zonas seguras previamente identificadas. Si no es posible salir del inmueble, recomienda ubicarse en una zona segura en el interior. También aconseja tener a mano una mochila de emergencia con artículos de primera necesidad.