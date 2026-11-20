Un voraz incendio redujo a cenizas un almacén de venta de alimentos para animales, ubicado en la avenida Manuel Valle, en el distrito de Pachacámac. La emergencia movilizó a seis unidades de los bomberos.

Los hombres de rojo trabajaron más de una hora para controlar las llamas y evitar que alcanzaran a comercios y casas cercanas. El siniestro se habría originado en la parte baja de un generador de alta corriente.

ABASTECIMIENTO DE AGUA

El incendio no dejó heridos ni fallecidos, solo considerables daños materiales. Durante las acciones para apagar el incendio se habría registrado una dificultad relacionada con el abastecimiento de agua en la zona.

Esta situación fue compensada con el apoyo de cisternas enviadas por municipios cercanos, así como por los vecinos, que colaboraron permanentemente con las labores para impedir que el fuego se extendiera.