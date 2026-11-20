ACTUALIZACIÓN: FAMILIARES SE PRONUNCIAN

La víctima, quien ingresó al hospital el 16 de octubre, ha sido identificada como Jorge Chirinos Cavero. Su estado de salud ha generado preocupación entre sus familiares, quienes solicitan ayuda a las autoridades para que pueda recibir el tratamiento adecuado y los medicamentos que le han sido prescritos, pero que lamentablemente no se encuentran disponibles en el centro de salud.

Asimismo, la inyección solicitada por el personal médico sería de gran utilidad para combatir las células de esta enfermedad. Además, los familiares piden que se le proporcione respiración artificial.

NOTA ANTERIOR

Un caso de mpox, enfermedad conocida como viruela del mono, fue confirmado en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, en Lima. EsSalud informó que el paciente permanece hospitalizado desde octubre y que actualmente recibe atención médica especializada debido a su delicado estado de salud.

El diagnóstico fue confirmado por el Instituto Nacional de Salud (INS), luego de que el personal médico detectara lesiones en la piel del asegurado y solicitara pruebas especializadas para determinar el origen de estos síntomas. Las muestras fueron enviadas al organismo sanitario, que posteriormente ratificó la presencia de la enfermedad.

Tras conocerse el resultado, el establecimiento de salud dispuso reforzar los protocolos de aislamiento y bioseguridad para evitar posibles riesgos de transmisión, además anunció el inicio de las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo se produjo el contagio.

HOSPITAL ALMENARA REFUERZAS MEDIDAS

La Red Prestacional Almenara indicó mediante un comunicado que el asegurado se encuentra internado desde el pasado 16 de octubre en el Servicio de Hematología del hospital, donde presentó lesiones cutáneas que fueron claves para la realización de los análisis especializados.

Además, una junta médica multidisciplinaria evaluó su condición clínica y estableció las medidas terapéuticas necesarias para su atención. La institución también informó que gestiona con carácter de urgencia la adquisición del tratamiento farmacológico recomendado por los especialistas.

ESSALUD INICIA UNA INVESTIGACIÓN

Por otro lado, ante la preocupación de los familiares del paciente ante el estado de esta enfermedad, la Red Prestacional Almenara comunicó que desarrolla una investigación clínica y epidemiológica para reconstruir lo ocurrido y establecer las medidas que correspondan.