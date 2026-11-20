Todos los presentes salieron corriendo del lugar en medio de los disparos. Una mujer de 29 años fue asesinada a balazos mientras participaba en el velorio de su abuela materna en San Martín de Porres (SMP).

Según testigos, la víctima defendió a su amiga que era hostigada por su pareja a través de una llamada telefónica. La joven tomó el celular y le pidió al hombre que dejara de molestar e inmediatamente le cortó.

TEMA DE PAREJA

Minutos después, la mujer recibió una llamada amenazante en la que le dijeron que su acción tendría consecuencias, ya que ella no debería intervenir en un tema de pareja, pero la víctima cortó nuevamente.

Una hora después, la pareja de la amiga llegó en una moto, entró al velorio y le disparó cinco veces a la mujer que le había cortado la llamada. Dos de los proyectiles impactaron en su cabeza, muriendo en el acto.