Dos personas que viajaban en una motocicleta se salvaron de ser atropelladas por un camión de basura en el distrito de San Juan de Lurigancho, exactamente en la avenida Próceres de la Independencia.

El conductor de la motocicleta se interpuso delante del camión cuando este se encontraba detenido por la luz roja del semáforo. Al avanzar, el conductor del camión no se percató de que ambos ocupantes estaban delante de él y comenzó a avanzar.

SE SALVARON DE MILAGRO

Asimismo, en las imágenes de la cámara de seguridad se observa cómo el motociclista comete una imprudencia al colocarse delante del camión de manera inadecuada, quedando en su punto ciego. Por esta razón, el conductor del vehículo pesado avanza sin percatarse de su presencia.

A pesar de ser arrastrados, estos jóvenes lograron salvarse y quedaron debajo de la unidad. Al percatarse del impacto, los integrantes del camión descendieron inmediatamente del vehículo para auxiliar a los afectados.