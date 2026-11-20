El jefe del Gabinete, Luis Galarreta, se pronunció sobre la captura del delincuente Jolín Bazán Valderrama, alias 'Jolín', cabecilla de La Nueva Jauría, registrada anoche en la ciudad de Tonsupa, provincia de Esmeraldas, en Ecuador.

Aseguró que el delincuente estaría este fin de semana en el país, tras una ardua labor entre las autoridades nacionales, ecuatorianas y de Estados Unidos para dar con el paradero del criminal, que operaba en la ciudad de Trujillo.

OBJETIVOS CLAROS

"Se ha hablado con el Gobierno del presidente Noboa anoche sobre los trámites. Esa es la cooperación que hay entre los países. Puede estar ahora, puede estar mañana (la llegada de alias Jolín", señaló el jefe del Gabinete.

Asimismo, Galarreta Velarde destacó las acciones contra la criminalidad de la Policía Nacional y el Comando Unificado. Además, pidió a los ciudadanos confiar en las autoridades que tienen objetivos claros en el tema de seguridad.