Este domingo 22 de noviembre, CARE Perú realizará la edición 2026 de “Dame esos 5K”, una jornada que busca movilizar a la ciudadanía por un país libre de violencia contra las niñas y las mujeres. La actividad se desarrollará en el Parque Washington, ubicado en la cuadra 5 de la avenida Arequipa, en Cercado de Lima.

La concentración está programada para las 7:40 a. m., mientras que la partida será a las 8:00 a. m. Los participantes podrán elegir entre dos modalidades: carrera 5K o caminata 5K. La actividad está dirigida a personas de todas las edades y se podrá participar en familia, con amigos e incluso junto a las mascotas.

La jornada contará con la participación especial de Gisela Valcárcel, además de los talentos de Panamericana Televisión. Entre los invitados están Karina Rivera, conductora de “La Calle No Calla”; Marisol García, conductora de “24 Horas Central”; Claudia Chiroque, conductora de “Buenos Días Perú”; Kurt Villavicencio, conductor de “Detrás de Cámaras”; Bruno Cavassa, conductor de “Teledeportes”; Nadia Tarazona, conductora de “La Calle No Calla”; y Leonardo Bigott, gerente general de Panamericana Televisión.

¿CUÁNTO CUESTAN LAS ENTRADAS Y DÓNDE COMPRARLAS?

Las entradas tienen actualmente un costo de S/50 para la caminata 5K y S/ 75 para la carrera 5K. Los interesados pueden adquirirlas a través de Joinnus, ticketera oficial del evento, buscando “Dame esos 5K” en el siguiente enlace: https://www.joinnus.com/events/sports/lima-dame-esos-5k-78573

Además de promover la participación ciudadana, las inscripciones contribuyen a los programas de CARE Perú, orientados a crear espacios seguros y redes de protección para niñas y mujeres, prevenir la violencia mediante el trabajo con comunidades, escuelas y familias, fortalecer capacidades y oportunidades económicas, y promover el liderazgo y la participación de niñas y mujeres.

La iniciativa cobra especial relevancia frente a las cifras de violencia registradas en el país. Durante 2025, los Centros Emergencia Mujer y Familia atendieron más de 157 mil casos de violencia en el Perú. En ese contexto, “Dame esos 5K 2026” busca mantener esta problemática en la conversación pública y convocar a más personas a participar. Por ellas, cada paso cuenta.