Un nuevo crimen se registra en la capital. Un adolescente murió asesinado a balazos en un descampado ubicado en la parte alta del asentamiento humano Cristo Rey, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

De acuerdo con información de testigos consultados por RPP Noticias, la víctima fue trasladada contra su voluntad hasta dicho sector por dos presuntos sicarios que se desplazaban a bordo de una motocicleta.

Tras llegar al lugar, los atacantes habrían obligado al menor a descender del vehículo menor para dispararle en reiteradas ocasiones, ocasionándole la muerte de manera instantánea antes de darse a la fuga.

Diligencias y temor entre vecinos

Efectivos de la Policía Nacional acudieron a la escena del ataque armado para cercar el perímetro y facilitar el trabajo de los peritos, quienes hallaron hasta tres casquillos de bala en el área. Las autoridades policiales han iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer el móvil del homicidio, sin descartar la hipótesis de un presunto ajuste de cuentas.

Por su parte, los vecinos del asentamiento humano Cristo Rey manifestaron su preocupación ante el temor de que la delincuencia aproveche lo desolado de la parte alta del sector para utilizarlo de forma recurrente como punto de ejecuciones.