Un accidente entre un camión y un tren en el Callao generó una congestión vehicular que duró más de tres horas, luego de que la unidad impactara contra la locomotora en una zona ferroviaria.

El suceso se registró esta mañana en la intersección de la avenida Enrique Meiggs y el pasaje El Sol. La emergencia obligó a los conductores a buscar rutas alternas para continuar sus rutas.

CIRCULACIÓN VEHICULAR

Los vecinos expresaron su preocupación por las dificultades que ocasionó el incidente y el desplazamiento de unidades, por calles estrechas, hacia otros sectores por el accidente.

El suceso no dejó heridos ni fallecidos. Tras varias horas de intenso trabajo, el camión fue retirado de la zona ferroviaria, permitiendo recuperar la circulación vehicular en la intersección afectada.