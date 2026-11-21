

Según testigos, un camión perdió el control y embistió a varios vehículos que circulaban por el sector del paradero La Torre, en el anexo 22 de Jicamarca. El suceso dejó más de 30 personas heridas de distinta consideración.

El camión descendía por la carretera que conecta Huachipa con Jicamarca cuando habría sufrido una falla en los frenos. Durante su recorrido, impactó mototaxis, combis y autos particulares. Se detuvo tras chocar con una casa.

CONDUCTORES Y PASAJEROS

Varios automóviles quedaron con las carrocerías destrozadas, parabrisas rotos y techos hundidos. También se observaron mototaxis con severos daños en sus estructuras y restos de vehículos esparcidos por la autopista.

Entre los afectados se encontraban choferes y pasajeros de las unidades involucradas. Trascendió que una mujer que manejaba una mototaxi sufrió lesiones de gravedad, así como un joven que conducía un automóvil.