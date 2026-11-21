La evaluación se desarrollará en 109 locales a nivel nacional. Los postulantes deberán alcanzar 84 puntos en la modalidad Ordinaria y 66 en las modalidades especiales para continuar en el concurso.

Este domingo 22 de noviembre se realizará el examen nacional de preselección de Beca 18-2027, en donde más de 59 000 jóvenes participarán en una etapa que definirá quiénes continúan en competencia por una de las 6000 becas integrales ofrecidas por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

Para avanzar en el concurso, los postulantes de la modalidad Ordinaria deberán obtener un puntaje mínimo de 84 puntos, mientras que los participantes de las modalidades especiales necesitarán alcanzar al menos 66 puntos.

La entidad informó que los resultados de esta evaluación se publicarán el 23 de diciembre en su página oficial. Asimismo, recordó que los participantes deberán cumplir estrictamente las disposiciones establecidas para evitar inconvenientes durante la prueba.

OBJETOS PROHIBIDOS DURANTE EL EXÁMEN

La evaluación se realizará de manera presencial en 109 locales distribuidos en todas las regiones del Perú. El ingreso estará permitido desde las 7:00 a. m. hasta las 8:20 a. m. y los postulantes únicamente podrán llevar su DNI físico, un lápiz 2B y un borrador.

Entre los objetos restringidos se encuentran celulares, audífonos, cámaras, grabadoras, laptops, tablets, relojes inteligentes y memorias USB. Tampoco se permitirá el ingreso con cuadernos, hojas de papel, carteras, bolsas, maletines, mochilas o canguros.

MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN

Por otro lado, Pronabec advirtió que los postulantes podrán ser descalificados si se presentan en evidente estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, así como si ocasionan disturbios dentro o fuera del establecimiento donde se desarrolla la evaluación, además la falsificación o suplantación de identidad tambien será un factor clave para descalificación.