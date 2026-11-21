Este mediodía, un hombre fue asesinado a balazos en la avenida Alcides Carrión, en el distrito de San Martín de Porres, por un sujeto que cubría su rostro con un casco de motocicleta.

El individuo disparó en reiteradas ocasiones contra la víctima, al menos 10 veces. Luego huyó abordando un auto color plomo, que estaba a pocos metros de donde se cometió el crimen.

TENSIÓN EN LA ZONA

Testigos señalan que ambos conversaban animadamente cuando empezaron a discutir fuertemente; incluso se fueron a las manos. Luego, uno de ellos sacó un arma y comenzó a disparar.

"Se escucharon diez balazos, no se sabe el motivo de la discusión; al parecer eran amigos, primero estaban riéndose, fue un momento de mucha tensión en la zona", señaló una vecina.