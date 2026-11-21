Lima Airport Partners habilitó el uso del DNI digital en los controles de acceso a la zona de embarque de vuelos nacionales.

El Documento Nacional de Identidad Digital (DNI) podrá ser utilizado por pasajeros que realicen viajes nacionales desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La medida fue habilitada por Lima Airport Partners (LAP) y permite utilizar este documento en los controles de acceso a la zona de embarque.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que esta implementación representa un avance en la modernización de los servicios aeroportuarios y demuestra la confianza en los mecanismos tecnológicos de seguridad y autenticidad que respaldan esta modalidad de identificación.

Según Reniec, esta medida es de forma voluntaria por el usuario y ya más de 68 000 peruanos de distintas regiones del país ya descargaron esta versión en sus teléfonos celulares, que cuenta con el mismo valor legal, eficacia jurídica y fuerza probatoria que el DNI convencional.

¿QUÉ MEDIDAD DE SEGURIDAD CUENTA EL DNI DIGITAL?

El documento incorpora estándares internacionales y mecanismos criptográficos diseñados para proteger la información personal, garantizar su autenticidad y evitar posibles falsificaciones o modificaciones.

Asimismo, la billetera digital Perú Pass cuenta con mecanismos de acceso mediante PIN o biometría, además de un sistema que bloquea las capturas de pantalla. Reniec también advirtió que el código QR incluido en el DNI digital no debe compartirse, fotografiarse ni difundirse con terceros.

YA SE PUEDE ACEPTAR ESTE DNI

Reniec precisó que las instituciones públicas y privadas ya están facultadas para recibir el DNI digital como mecanismo de identificación de sus usuarios. Para ello, deberán incorporarlo en sus procedimientos de atención y establecer protocolos que permitan verificar su autenticidad, conforme a las disposiciones vigentes.

La entidad también señaló que el código QR estará relacionado con servicios de validación que se implementarán próximamente junto con diversas instituciones, como parte de una segunda fase.