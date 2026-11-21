Un presunto intento de secuestro terminó en un enfrentamiento a balazos en la vía de Evitamiento, a la altura del puente Caja de Agua, en el límite del Cercado de Lima con el distrito de El Agustino.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió por la tarde, donde un ciudadano extranjero dedicado al comercio habría sido interceptado en las inmediaciones de la avenida Perú y trasladado en una camioneta negra.

En la zona del enfrentamiento, los agentes encontraron más de 15 casquillos de bala esparcidos en el pavimento. Asimismo, el vehículo presenta varios impactos de proyectil en el lado del conductor y el parabrisas.

CAMIONETA PRESENTA VARIOS IMPACTOS DE BALA

Las imágenes del vehículo muestran alrededor de cinco impactos de bala en el asiento y la luna del piloto, además de otros tres disparos cerca del parabrisas, donde las autoridades siguen recogiendo información para determinar cómo se desarrolló el ataque.

Hasta el momento, no se conoce con exactitud cuántas personas viajaban en la camioneta, pero se presume que habrían sido más de tres los involucrados.

CONDUCTOR RESULTÓ HERIDO

Por otro lado, el conductor de la camioneta negra resultó herido y fue trasladado a un hospital de la zona bajo custodia de la Policía Nacional. Hasta el momento, no se ha confirmado si otras personas también resultaron lesionadas durante el enfrentamiento.