Un nuevo ataque armado conmocionó al Cercado de Lima, alrededor de las 4:00 p.m., un joven de 32 años, identificado como Cristian Chávez, fue asesinado de más de 15 disparos cuando se desplazaba por la avenida Tacna, cerca del santuario de Santa Rosa de Lima.

Según la información recogida por parte de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima registraron a dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta lineal por la avenida Tacna, en dirección del Rímac hacia el centro de Lima, después de perpetrar el ataque.

La víctima se dedicaba al negocio de los tatuajes y, de acuerdo con la reconstrucción preliminar, habría sido seguida por sus atacantes mientras recorría las calles de la capital.

VECINOS DENUNCIAN FALTA DE SEGURIDAD

El crimen generó indignación entre los residentes de la zona, quienes cuestionaron la falta de vigilancia pese a la cercanía de dependencias policiales y del Palacio de Gobierno. “Estamos indignados, pues ya no hay seguridad en pleno centro de Lima. Mira, habiendo policía acá, cerca de Palacio de Gobierno, cerca de la comisaría, ¿en qué situación ya estamos viviendo?”, manifestó.

Asimismo, el ciudadano advirtió que el sector es transitado por menores de edad debido a la presencia de un colegio a una cuadra y un parque en las inmediaciones.

VECINOS DENUNCIAN FALTA DE SEGURIDAD

Por otro lado, los testigos también señalaron que, al momento del atentado, no había policías de tránsito en el lugar, debido a que su presencia suele registrarse a partir de las 5:00 p. m.