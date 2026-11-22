Un accidente de tránsito entre un auto y una miniván que operaba como colectivo dejó dos personas heridas en Villa El Salvador. El impacto provocó que el vehículo particular terminara volcado en plena vía.

El suceso se registró anoche en el cruce de las avenidas José Carlos Mariátegui y Micaela Bastidas, donde, por circunstancias que son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron violentamente.

HOSPITAL CERCANO

Vecinos ayudaron a los ocupantes y colocaron nuevamente el vehículo sobre sus ruedas. Dentro de la unidad viajaba una pareja de novios que resultó herida. Ambos fueron trasladados a un hospital cercano.

Las unidades fueron remolcadas hasta la comisaría de Villa El Salvador. El chofer y los cuatro pasajeros de la miniván que operaba como colectivo resultaron con lesiones leves y no requirieron atención médica.