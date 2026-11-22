Tras un paciente seguimiento, policías detuvieron en Ate a un integrante de la banda criminal ‘Los Destructores del Este’, sindicada de delitos como extorsión y sicariato.

El sujeto, identificado como Alberto G. O. (33), alias ‘Negro’, fue intervenido en la avenida Andrés Avelino Cáceres, a la altura del parque Las Piedras, en la zona de Huaycán.

PLANIFICABA ATENTADO

Tenía en su poder una pistola marca Loncin, con serie erradicada y dos cacerinas con municiones. También le incautaron un celular, una mascarilla y un guante quirúrgico.

El hombre fue intervenido cuando planificaba, junto con sus cómplices, el crimen de una persona vinculada a una banda rival denominada ‘Los Injertos de Las Malvinas’.