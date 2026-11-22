Esta madrugada, un accidente vehicular se registró en la Panamericana Norte, en el distrito de San Martín de Porres (SMP). Un auto terminó volcado tras perder el control. El incidente ocasionó una gran congestión vehicular.

Trascendió que el chofer habría perdido el control por circunstancias que se investigan. El vehículo quedó con las ruedas hacia arriba. Los bomberos realizaron las labores de estabilización de la unidad para su posterior retiro.

El accidente provocó restricciones en la circulación en el sentido de sur a norte de la Panamericana Norte. La congestión se extendió desde el óvalo Habich hasta el puente peatonal Celima Trébol. Los choferes protestaron.

AMBULANCIA DE EMERGENCIA

"El carro estaba volteado. Hemos esperado entre media hora y 40 minutos (...) El tráfico está terrible, pero qué vamos a hacer, hay que tener paciencia y esperar que los bomberos retiren la unidad", indicó un chofer.

Finalmente, el conductor del automóvil fue atendido por personal de una ambulancia de emergencia y, según la información proporcionada, se encontraba ileso, no presentaba lesiones de consideración, tenía heridas leves.