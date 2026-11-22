Esta mañana, al menos 13 unidades de los bomberos combaten un incendio que se registra en varios inmuebles ubicados en la cuadra 5 del jirón Marañón, al costado de la Plaza de Toros de Acho, en el distrito del Rímac.

La emergencia afecta también negocios dedicados a la venta de marcos para cuadros y espejos, donde habría una considerable cantidad de madera almacenada, material que favorecería la propagación de las llamas.

AMBIENTES SINIESTRADOS

Trascendió que no habría personas al interior de los inmuebles afectados; sin embargo, esta situación aún no ha sido confirmada debido a que los rescatistas no han podido ingresar a todos los ambientes siniestrados.

Vecinos indicaron que escucharon explosiones, las cuales podrían corresponder a balones de gas que se encontraban en el interior de los inmuebles. No obstante, hasta el momento no se ha determinado el origen del fuego.