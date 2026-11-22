Como parte de las acciones del Comando Unificado para contrarrestar la criminalidad en el Callao, se capturó a Jesús C. (42), alias “Rusito”, presunto integrante de la banda criminal “Los Malditos de Azapa”.

El intervenido tenía en su poder un arma de fuego, municiones y droga; fue detenido la tarde de ayer en el asentamiento humano Víctor Raúl Haya de la Torre; al inicio opuso tenaz resistencia a la intervención.

GUARDÓ SILENCIO

Según información policial, el detenido registra antecedentes por delitos contra el patrimonio, entre ellos robo, asalto y hurto, correspondientes al periodo 2022-2026. Era intensamente buscado por las autoridades.

Tras su captura, fue llevado a la comisaría del sector para seguir con las diligencias por la presunta comisión de los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico ilícito de drogas. El sujeto en todo guardó silencio.