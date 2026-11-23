El accidente ocurrió alrededor de las 3:30 a. m. El conductor afectado aseguró que tenía la luz verde del semáforo cuando fue impactado por la unidad policial.

Un conductor denunció que un patrullero de la Policía Nacional del Perú (PNP) lo chocó durante la madrugada y abandonó el lugar del accidente sin brindarle auxilio, en el distrito de Miraflores. El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Alfredo Benavides y La Paz.

El ciudadano señaló que circulaba con la luz verde del semáforo cuando fue embestido por el lado izquierdo de su camioneta. Como consecuencia del impacto, una de las puertas de su vehículo terminó completamente destrozada.

El accidente se registró aproximadamente a las 3:30 a. m. Según la información recabada en la zona, el patrullero se habría desplazado a excesiva velocidad debido a que acudía a una intervención policial.

PATRULLERO HUYÓ TRAS EL IMPACTO

Asimismo, relató que antes del choque, tuvo que esquivar una unidad de Serenazgo que se encontraba estacionada en la vía. Sin embargo, aseguró que no pudo evitar la colisión con el vehículo policial, cuyo conductor abandonó el lugar sin identificarse.

"Lo único que sentí fue el golpe, que el policía me chocó. Me acabó la camioneta y se fue a la fuga. Pues no sé quién me chocó, no sé quién es la persona, no identifico. Le pido que venga a identificarse la persona que me chocó y no aparece", declaró.

VÍCTIMA SOLICITA LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD

Asimismo, el conductor cuestionó la actuación de los efectivos policiales que llegaron posteriormente para custodiar la zona, quienes lo trataron de manera violenta y lo trasladaron entre insultos a la comisaría. La víctima denunció el hecho y solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad para esclarecer los hechos.