Un accidente de tránsito ocurrido en los exteriores de la estación Bayóvar de la Línea 1 del Metro de Lima dejó como saldo un hombre fallecido. La víctima, de aproximadamente 60 años, fue atropellada por una cisterna en la avenida Fernando Wiesse, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El hecho se registró alrededor de las 5:00 a. m. de este lunes 23 de noviembre. Según la información preliminar, el peatón habría resbalado cuando intentaba subir a la vereda y terminó siendo alcanzado por el vehículo pesado.

Tras el atropello, el conductor de la cisterna fue trasladado a la comisaría de Canto Grande para brindar su declaración ante las autoridades, mientras que la Policía Nacional y el Ministerio Público realizaban las diligencias correspondientes.

POLICÍA RESTRINGIÓ EL TRÁNSITO

Asimismo, se dispuso el cierre de un tramo de la avenida Fernando Wiesse, a la altura de la estación Bayóvar y en dirección a Jicamarca. La medida generó restricciones para los conductores que circulaban por esta vía.

Los efectivos policiales acordonaron el área para facilitar las labores del representante del Ministerio Público. Además, el cuerpo de la víctima fue cubierto con una estructura metálica mientras se esperaba el desarrollo de las investigaciones.

SEMÁFORO ESTARÍA FUERA DE FUNCIONAMIENTO

Por otro lado, otro aspecto que generó preocupación fue el presunto desperfecto de un semáforo ubicado en la avenida Los Próceres, una vía con importante circulación de peatones y vehículos en los alrededores de la estación Bayóvar.