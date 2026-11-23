La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dio inicio esta mañana a la segunda etapa de instalación y mantenimiento de geomallas en la Costa Verde, una medida preventiva frente a la ocurrencia de lluvias y posibles deslizamientos ocasionados por movimientos telúricos como el registrado la noche del último viernes.

Según informó a TV Perú desde Barranco el gerente de Gestión de Riesgo de Desastres de la MML, Mario Casaretto, la intervención comprende 46 puntos críticos ubicados en los acantilados de Chorrillos, Barranco, Miraflores, Magdalena del Mar y San Miguel, donde alpinistas profesionales especializados ejecutan las labores de manera segura en las laderas.

El funcionario precisó que estas estructuras tienen una capacidad de soporte de hasta cinco toneladas ante desprendimientos abruptos y permiten contener la caída libre de piedras y material suelto hacia la vía, eficacia que quedó demostrada tras el sismo de magnitud 6,7 ocurrido en Junín la semana pasada y percibido con fuerza en la capital. En esa línea, destacó que la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) limpió los ripios caídos en las zonas resguardadas y subrayó la importancia de mantener los acantilados protegidos durante todo el año ante el riesgo latente evidenciado en el reciente temblor.

Daños por incendios, inversión y plazo de entrega

Casaretto advirtió que uno de los principales inconvenientes que enfrenta este sistema de contención es el deterioro causado por personas o transeúntes que encienden fogatas o arrojan colillas de cigarrillos en los acantilados, provocando incendios que afectan las geomallas y obligan a efectuar un mantenimiento anual.

Para esta segunda fase de instalación y reparación en el circuito de playas se ha destinado un presupuesto de dos millones de soles, y las autoridades estiman que las obras culminarán en un plazo de entre 15 y 20 días.