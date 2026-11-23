Una mujer fue asesinada a balazos mientras permanecía dentro de una camioneta blanca en la segunda etapa de Pariachi, en el distrito de Ate. El ataque ocurrió aproximadamente a las 10:00 de la mañana y habría sido perpetrado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

De acuerdo con la información difundida por El Comercio, los presuntos sicarios dispararon en más de 15 ocasiones contra el vehículo de placa ARD-650, donde se encontraba la víctima. Los atacantes huyeron después de cometer el crimen.

La mujer falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado su identidad ni han precisado las circunstancias previas al asesinato.

POLICÍA INVESTIGA ASESINATO

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de Serenazgo llegaron hasta la segunda etapa de Pariachi para realizar las primeras diligencias y recoger información que permita esclarecer lo ocurrido.

Por el momento, se desconoce la identidad de los responsables y los motivos del crimen. Las autoridades buscan determinar cómo se produjo el ataque y reunir evidencias que contribuyan a la investigación.

REVISAN CÁMARAS DE SEGURIDAD

Por otro lado, la Policía revisa las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores de la zona, con el objetivo de identificar a los presuntos sicarios y obtener información sobre sus movimientos.