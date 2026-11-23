La campaña solidaria cumple diez años en el Perú y destinará lo recaudado por la venta de Big Mac a Casa Ronald McDonald y Aldeas Infantiles SOS Perú.

Este viernes 27 de noviembre, McDonald’s realizará una nueva edición del Gran Día, una jornada solidaria en la que todo lo recaudado por la venta de Big Mac será destinado a apoyar a miles de niños, niñas, jóvenes y familias en situación vulnerable.

La campaña, que cumple diez años en el Perú, beneficiará a Casa Ronald McDonald y Aldeas Infantiles SOS Perú, organizaciones que brindan protección, acompañamiento y oportunidades a familias y jóvenes.

La iniciativa se desarrollará en todos los restaurantes McDonald’s del país, así como a través de AutoMac y McDelivery. Además, los clientes ya pueden adquirir cupones en preventa mediante los canales oficiales para canjearlos el día de la campaña.

Este año, la meta es superar las 35 mil hamburguesas vendidas y convocar a más peruanos a sumarse a esta iniciativa solidaria.