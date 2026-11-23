Este viernes 27 de noviembre, McDonald’s realizará una nueva edición del Gran Día, una jornada solidaria en la que todo lo recaudado por la venta de Big Mac será destinado a apoyar a miles de niños, niñas, jóvenes y familias en situación vulnerable.
La campaña, que cumple diez años en el Perú, beneficiará a Casa Ronald McDonald y Aldeas Infantiles SOS Perú, organizaciones que brindan protección, acompañamiento y oportunidades a familias y jóvenes.
La iniciativa se desarrollará en todos los restaurantes McDonald’s del país, así como a través de AutoMac y McDelivery. Además, los clientes ya pueden adquirir cupones en preventa mediante los canales oficiales para canjearlos el día de la campaña.
Este año, la meta es superar las 35 mil hamburguesas vendidas y convocar a más peruanos a sumarse a esta iniciativa solidaria.