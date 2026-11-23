Lima podría soportar temperaturas de hasta 35 °C durante el verano de 2027, según las proyecciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). El pronóstico advierte sobre una temporada marcada por el intenso calor.

Los valores más elevados se registrarían entre febrero y marzo, meses en los que la capital podría experimentar sus jornadas más calurosas.

Además, la sensación térmica podría llegar a los 38 °C debido a la humedad y al calentamiento del mar, condiciones que aumentarían la percepción del calor.

Ante este panorama, se recomienda mantenerse hidratado, utilizar ropa ligera y evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación.

RIESGO DE DESHIDRATACIÓN

Las autoridades también recomiendan prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas vulnerables, debido a que las temperaturas elevadas pueden incrementar el riesgo de deshidratación y otros problemas relacionados con el calor.