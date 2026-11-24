El municipio estimó que entre 50 y 70 metros del muro de contención resultaron afectados. El incidente también obligó a restringir el tránsito vehicular en la zona.

Los intensos oleajes anómalos registrados este lunes ocasionaron severos daños en la infraestructura pública de la playa Waikiki, ubicada en el distrito de Miraflores, en la Costa Verde, donde se registró la caída de postes, vereda y parte del muro de contención.

El deterioro de la zona también afectó estructuras que sostenían cables de fibra óptica. Ante el riesgo que representa el avance del mar y la posibilidad de nuevos desprendimientos, las autoridades dispusieron restringir el tránsito vehicular en el sector.

En declaraciones a RPP, José Oviedo, gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Miraflores, confirmó los daños y explicó que el municipio realizaba labores de vigilancia desde que recibió la alerta del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

COLAPSO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PLAYA WAIKIKI

Oviedo indicó que el monitoreo de la costa comenzó alrededor de las 3:00 p. m., luego de que el COEN alertara sobre la presencia de oleajes anómalos. Según explicó, personal de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres recorrió el litoral para identificar los sectores más vulnerables.

El funcionario advirtió que el derrumbe de la playa Waikiki no representa un hecho aislado. ya que hace tres semanas aproximadamente el distrito perdió un carril vehicular en el tramo de la playa La Pampilla 1.

RIESGOS DE DERRUMBE

De acuerdo con la evaluación técnica preliminar del municipio, el colapso comprometió un tramo de entre 50 y 70 metros del muro de contención. "Hay un tramo de 50 metros que ya no tiene muro, aunque estén todavía levantados, ya solo tienen tierra por debajo. Se ha caído el tramo de muro de unos 50 o 70 metros y todo esto tarde o temprano se va a socavar por debajo y va a caer al mar", advirtió.