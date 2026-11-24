Los alumnos solicitaron la intervención del Ministerio de Educación para garantizar su seguridad y evitar riesgos durante las clases presenciales.

A raíz de las inundaciones provocadas por las intensas lluvias, los alumnos del Instituto Superior Tecnológico Público Carlos Cueto Fernandini, ubicado en el distrito de Comas, solicitaron que las clases se desarrollen de manera virtual debido a los daños en la infraestructura.

Según los testimonios de los estudiantes, la infraestructura sufrió daños a raíz del último sismo de magnitud 6.1, registrado en 2025 con epicentro en el Callao, lo que dejó vidrios rotos, desprendimiento de cemento y otras estructuras a punto de colapsar.

Asimismo, esta situación se agravó tras el último sismo de magnitud 6.7, registrado en Junín, que tuvo una duración considerable en la capital.

RECLAMARON AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Tras acudir a dialogar con las autoridades del centro de estudios y no obtener una respuesta positiva, el grupo de estudiantes se vio obligado a hacer un llamado al Ministerio de Educación ante las condiciones precarias que les exige el instituto.

"No tenemos respuesta y parece que va a seguir en lo mismo, que nos quieren imponer ir a estudiar en un instituto que no está en condiciones ni nos garantiza nuestra seguridad. Que nos manden a virtualidad porque no se está teniendo en cuenta nuestra salud ni los riesgos que podamos correr; no se están haciendo responsables", manifestó.