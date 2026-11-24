Campaña nacional "Cada señal cuenta, actúa a tiempo contra la violencia” contempla una serie de actividades en todo el país

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) lanzará este miércoles 25 de noviembre la campaña nacional “Cada señal cuenta, actúa a tiempo contra la violencia”, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La iniciativa contempla una serie de actividades en todo el país y tendrá como actividad central una feria multisectorial con la participación de diversas instituciones y ciudadanía, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y respuesta frente a la violencia contra las mujeres.

La campaña busca promover la identificación oportuna de señales de alerta, impulsar medidas preventivas, fortalecer la actuación articulada entre instituciones, reducir la tolerancia social y consolidar una cultura de rechazo a toda forma de violencia.

HORARIO

El lanzamiento se realizará a las 11:40 a. m. en la Plaza de Banderas de la VIDENA, ubicada en la avenida del Aire 900, en el distrito de San Luis.