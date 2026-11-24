Jolín Bazán Valderrama, conocido como alias “Jolín”, deberá permanecer en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (Cerec) del Callao, por disposición del Poder Judicial. El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó su internamiento mediante un oficio dirigido al establecimiento penitenciario, a fin de que cumpla la sentencia de cadena perpetua impuesta en su contra.

La condena corresponde al secuestro del empresario Manuel Rodríguez Cruzado, ocurrido en junio de 2022 en Trujillo. Según las investigaciones, un grupo de delincuentes que se hizo pasar por policías interceptó al empresario en su lavadero de autos y lo mantuvo retenido durante más de dos meses para exigir un rescate de 1,800 soles y luego asesinarlo.

Por este crimen, Bazán Valderrama recibió una sentencia de cadena perpetua en febrero de 2025, decisión que fue confirmada en segunda instancia en enero de 2026. De acuerdo con la resolución judicial, la pena comenzó a computarse el 19 de noviembre de este año, fecha en que fue capturado en territorio ecuatoriano y puesto a disposición de las autoridades peruanas.

CAPTURADO EN ECUADOR

La detención se produjo durante un operativo policial en el complejo Resort Playa Azul, ubicado en Tonsupa, Ecuador. Tras su captura, alias “Jolín” fue entregado a las autoridades peruanas y trasladado a Lima. La Policía lo identifica como cabecilla de la organización criminal 'La Nueva Jauría', agrupación vinculada a diversas actividades delictivas.