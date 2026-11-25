Una investigación de “Esta Noche” evidenció graves deficiencias en la atención a pacientes del Hospital Hipólito Unanue, donde personas con dificultades para movilizarse denunciaron problemas para acceder a sillas de ruedas, mientras trabajadores fueron captados utilizando sus celulares durante la jornada. También se observaron bolsas de sangre manipuladas de manera inadecuada, perros dentro de las instalaciones y pacientes que permanecían durante horas esperando atención y citas médicas.

Frente a estas imágenes, el ministro de Salud, Luis Dyer, aseguró que tomará medidas inmediatas. “Es todavía indignante lo que acabo de ver”, sostuvo Dyer, quien se comprometió a intervenir directamente ante lo ocurrido. El ministro señaló que tomará cartas en el asunto y realizaría una supervisión del hospital.

Sobre las imágenes de una trabajadora utilizando su celular mientras un paciente necesitaba asistencia, el ministro inicialmente pidió considerar si se encontraba en un momento de descanso, pero reconoció que la situación cambia cuando un trabajador observa a una persona en una condición vulnerable.

“Desde el momento que se vea una persona que está pasando por un mal momento o de una silla de rueda, ahí sí me toca después de tu programa tomar cartas inmediatamente”, afirmó ante Milagros Leiva.

El ministro también se refirió a la presencia de perros dentro del Hospital Hipólito Unanue y coincidió en que los animales no deben permanecer en un establecimiento destinado a la atención de personas.

FALTA DE MEDICINAS Y DEMORAS

En otro momento, también respondió a los cuestionamientos por la falta de medicamentos y explicó que el sistema público trabaja principalmente con productos genéricos, aunque reconoció que existen aspectos que deben ser corregidos.

Uno de los principales problemas señalados por el ministro fue el tiempo de espera para conseguir una cita médica. Dyer explicó que, cuando asumió el cargo, los pacientes podían esperar hasta cuatro meses y que actualmente el promedio se ha reducido en algunos establecimientos a un mes o un mes y medio.

En el caso de los servicios de imágenes, sostuvo que las esperas también se redujeron de aproximadamente tres meses a un mes. Sin embargo, reconoció que estos plazos todavía son elevados y que el objetivo es continuar reduciéndolos.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Dyer atribuyó parte de los problemas a un sistema que, según afirmó, se ha deteriorado durante aproximadamente 20 años, con deficiencias en fiscalización y medición de productividad. “Hoy todo eso era manual. Hoy lo que estamos haciendo es trabajarlo de forma de transformación digital, es decir, todo fiscalizado electrónicamente”, explicó. Como ejemplo, señaló que se podrá medir cuántas consultas realiza un médico durante su jornada y verificar de manera más efectiva el cumplimiento de sus funciones.

También señaló que la permanencia de los directores de hospitales será evaluada según su productividad y resultados, y que no dudará en realizar cambios si no cumplen con los objetivos.

Dyer aseguró que se vienen realizando cambios para mejorar la imagen y funcionamiento de los hospitales, desde retirar información desactualizada hasta implementar sistemas de orientación para los pacientes. “Estamos hoy por hoy, no solamente haciendo la transformación digital, sino hay un tema omnicanal”, explicó.