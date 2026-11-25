Hasta el 10 de noviembre, las fiscalías especializadas de Junín registraron 7,999 denuncias por agresiones contra mujeres y 490 por violación sexual.

El 30% de las víctimas de agresiones se retracta de sus denuncias, principalmente debido a la dependencia económica y emocional que mantiene con sus agresores. Así lo advirtió la coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres, la fiscal superior Brenda Montenegro Arenaza, quien calificó esta cifra como elevada.

La representante del Ministerio Público señaló que esta situación representa uno de los principales obstáculos para combatir la violencia contra las mujeres, debido a que muchas víctimas encuentran dificultades para continuar con los procesos legales y obtener justicia.

A este problema se suman los prolongados tiempos de investigación y resolución judicial. Según explicó Montenegro, los casos de agresiones pueden demorar aproximadamente un año y medio, mientras que los procesos por violencia sexual pueden extenderse hasta tres años. “Es un tiempo largo para obtener justicia”, remarcó.

JUNÍN REGISTRA MILES DE DENUNCIAS POR VIOLENCIA

De acuerdo con las estadísticas de carga fiscal ingresadas hasta el 10 de noviembre de 2026, las fiscalías especializadas de Huancayo, Chupaca, Concepción, Tarma, Jauja, Yauli y Tayacaja registraron 7,999 denuncias por agresiones contra las mujeres y 490 por violación sexual.

Montenegro también informó que, durante los últimos cinco años, se contabilizaron 38,687 denuncias por agresiones en el entorno familiar. El año 2023 concentró la mayor cantidad de casos, con 9,381 denuncias, seguido del 2025, cuando se reportaron 9,074. En cuanto a las violaciones sexuales, se registraron 2,351 denuncias en ese periodo. El 2024 presentó la cifra más alta, con 570 casos, mientras que en 2023 y 2025 se reportaron 562 cada año.

FISCALÍA INFORMA SOBRE PENAS DE FEMINICIDIO

Por otro lado, la fiscal superior Brenda Montenegro recordó que el delito de feminicidio contempla penas superiores a los 25 años de prisión y que estas pueden llegar a cadena perpetua cuando existen circunstancias agravantes. Asimismo, informó que durante el 2026 se registraron 10 feminicidios en la región Junín.