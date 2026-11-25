El detenido tenía una orden de captura emitida el pasado 22 de noviembre y es investigado por su presunta participación en el homicidio de un dirigente de mototaxistas.

Tras una intervención por agentes de la Policía Nacional del Perú en el distrito de Carabayllo, en donde capturaron a Jonathan Aguirre Puma, de 38 años, conocido con el alias de 'Piraña', quien es investigado por su presunta participación en el asesinato de un dirigente de mototaxistas ocurrido en octubre pasado en el Callao.

El operativo se realizó en el cruce de las avenidas Universitaria y Caudivilla. Según la información policial, el operativo se ejecutó en cumplimiento de una orden de detención dictada el pasado 22 de noviembre.

POLICÍA INCAUTÓ UN REVÓLVER Y PRESUNTAS DROGAS

Según lo consultado por RPP, los agentes hallaron en poder de Aguirre Puma un revólver calibre 38 abastecido con cuatro cartuchos, asimismo, el arma fue incautada como parte de las evidencias.

Además, la Policía encontró 28 bolsitas que presuntamente contenían marihuana y 20 envoltorios tipo ketes con una sustancia de características similares a la pasta básica de cocaína (PBC).

DETENIDO REGISTRA ANTECEDENTES POLICIALES

Por otro lado, Jonathan Aguirre Puma registra antecedentes por diversas intervenciones policiales y pedidos de requisitoria. Esta información será considerada durante las investigaciones que se siguen en su contra.